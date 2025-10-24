  1. Anasayfa
  4. Parkta dehşet! 5 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı

Parkta dehşet! 5 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı

Güncelleme:

Aksaray'da parkta tartıştığı 5 kişinin saldırısına uğrayan 44 yaşındaki İ.Ç., 11 bıçak darbesiyle yaralandı. Telefonu da gasbedilen şahıs, tedavi altına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Bayram Baba Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. İ.Ç., parktaki tuvaletten çıktıktan sonra karşılaştığı 5 kişiyle belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 5 kişi, Ç.'ı darbedip kalçasının 11 yerinden bıçakladı. Saldırganlar olay yerinden kaÇ.ken, kanlar içinde kalan Ç., yakındaki evine giderek yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ç., polise verdiği ilk ifadesinde tanımadığı 5 kişiyle tartıştığı ve bu kişilerin kendisini darbedip, bıçakladıktan sonra cep telefonunu alıp kaçtıklarını öne sürdü. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. 

DHA

