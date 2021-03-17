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Parkta dehşet! Bir erkek çocuk, bir kız çocuğunu öldürdü

Burdur'da bir parkta henüz belirlenemeyen nedenle biri kız diğeri erkek çocuğu iki genç arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavgaya dönen tartışmada 17 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü.

Burdur'un Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir parkta E.Y. (19) ile G.C. (17) henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y, genç kızı bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, G.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kızın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

E.Y ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Burdur Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Hukuki sürece valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine de hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler burdur cinayet kız çocuğu erkek çocuk park tartışma kavga
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