Parkta kan donduran cinayet! Genç kadın isyan etti: ''Babamın tek suçu orada bulunmaktı...''

Güncelleme:

Antalya'da parktda yürüyüş yapan bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüphelinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında sanık, "kedilere salam doğramak için bıçak taşıyordum" savunması yaparken, maktulün kızı K.Y. babasının sanığı tanımadığını ve suçsuz yere öldürüldüğünü haykırdı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 1 Kasım 2025 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda huzurlu bir yürüyüşe çıkan A.Ö., tanımadığı bir şahıs tarafından bıçaklanarak hayattan koparıldı. Olayın ardından Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan "kasten öldürme" davasının ilk duruşmasında, cinayetin ardındaki karanlık noktalar aralanıyor.

Sanık "Savunma" Dedi, Kızı İtiraz Etti

Duruşmada SEGBİS aracılığıyla ifade veren tutuklu sanık S.D., olayı "kendini savunma" olarak nitelendirdi. Üzerinde taşıdığı bıçağı "kedilere salam doğramak" için kullandığını öne süren sanık, maktulü "simaen tanıdığı bir şahıs" olarak iddia etti.

Ancak maktul A.Ö.'nün kızı K.Y., bu ifadeleri kesin bir dille reddetti:

"Şikayetçiyim, bu şahsı ilk kez gördüm, babamı tanımadığına eminim. Babamın tek suçu o an orada bulunmaktı."

Tanık İfadesi: "Elini ve Bıçağı Çimenlere Sürerek Kaçtı"

Olay anına tanıklık eden bir vatandaş, saldırganın cinayeti işledikten sonraki soğukkanlılığını şu sözlerle aktardı: "Yaralayan şahıs, elini ve bıçağı çimenlere sürerek (temizleyerek) kaçtı." Güvenlik kamerası görüntülerinde de şüphelinin elinde bıçakla rahat tavırlarla yürüdüğü görülüyor.

Annesinin İtirafları Duruşmaya Damga Vurdu

Sanığın annesi Elif T. ise oğlunun olay sonrası eve geldiğinde büyük bir panik yaşadığını anlattı. "Anne ben birine zarar verdim, bana para lazım" diyerek yardım istediğini belirten anne, oğlunun geçmişte uyuşturucu ve psikolojik sorunlar yaşadığını itiraf etti.

Mahkeme heyeti, olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının yeniden ve titizlikle incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Maktul A.Ö.'nün kornealarını bağışlayarak başka yaşamlara umut olması ise olayın en hüzünlü ve insanı yanı olarak hafızalara kazındı. Kızı K.Y.'nin yaşadığı acı, tüm Türkiye'nin vicdanını sızlattı.

