Parkta kanlı kavga: Ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Hem Haber3.com'a destek olmak hem de gündemi kaçırmamak için Haber3.com'u Google News'te favorilerinize ekleyin.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Aksaray'da borç-alacak meselesi yüzünden bir parkta çıkan kavgada, iki kardeşten biri bacağından bıçaklanırken, diğeri darbedilerek yaralandı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Kalanlar Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. (39) ve kardeşi M.G. (28), aralarında maddi anlaşmazlık bulunan M.D. (28) ve M.G. isimli şahıslarla konuşmak üzere parkta bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, tansiyonun yükselmesiyle bir anda kavgaya dönüştü.
Bir Kardeş Bıçaklandı, Diğeri Darbedildi
Kavga esnasında öfkesine hakim olamayan M.D., yanındaki bıçağı çekerek iki kardeşin üzerine yürüdü. Saldırgan, 39 yaşındaki ağabey M.G.'yi bacağından bıçakla yaralarken, diğer şüpheli ile birlikte 28 yaşındaki küçük kardeş M.G.'yi ise darbetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan M.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol