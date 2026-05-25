Parkta kanlı kavga: Ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi

Aksaray'da borç-alacak meselesi yüzünden bir parkta çıkan kavgada, iki kardeşten biri bacağından bıçaklanırken, diğeri darbedilerek yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kalanlar Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. (39) ve kardeşi M.G. (28), aralarında maddi anlaşmazlık bulunan M.D. (28) ve M.G. isimli şahıslarla konuşmak üzere parkta bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, tansiyonun yükselmesiyle bir anda kavgaya dönüştü.

Bir Kardeş Bıçaklandı, Diğeri Darbedildi

Kavga esnasında öfkesine hakim olamayan M.D., yanındaki bıçağı çekerek iki kardeşin üzerine yürüdü. Saldırgan, 39 yaşındaki ağabey M.G.'yi bacağından bıçakla yaralarken, diğer şüpheli ile birlikte 28 yaşındaki küçük kardeş M.G.'yi ise darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan M.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

