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Parkta kızlar birbirine girdi

İstanbul Küçükçekmece’de meydana gelen olay 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Bir parkta iki kız grubu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Küçükçekmece İstasyon Mahallesindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup kız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle internet üzerinde tartışma çıktı. Parkta buluşan kızların tartışması devam edince kavgaya dönüştü. Kavgada iki taraf da birbirine tekme tokat saldırmaya başladı.

 Birkaç kız, karşı gruptan aralarına aldıkları bir kızı tek bulunca tekme tokat vurmaya başladı. Kız yere serildi ancak diğerleri tekmeyle vurmaya devam etti. Bir süre devam eden kavgaya pakta bulunan vatandaşlar ayırırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karakola giden kızlar birbirinden şikayetçi oldu.

 Yaşanan meydana kavgası anları ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Etiketler park küçükçekmece kavga kız kız grubu
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