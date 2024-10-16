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Parkta mide bulandıran olay: Sapığı yakalayıp çöpe attılar

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İstanbul Beylikdüzü'nde bir parkta uygunsuz hareketler sergileyen bir sapık, parkta bulunan gençler tarafından çöp tenekesine atıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park içerisinde bulunan bir bankta oturan ve uygunsuz hareketler sergileyen bir kişi parkta bulunan gençler tarafından uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeyen şahıs daha sonra gençler tarafından park kenarında bulunan çöp tenekesine atıldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şahsın daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir parkta uygunsuz hareketler sergileyen bir sapık, parkta bulunan gençler tarafından çöp tenekesine atıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir parkta uygunsuz hareketler sergileyen bir sapık, parkta bulunan gençler tarafından çöp tenekesine atıldı.

İHA

Etiketler beylikdüzü park taciz
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