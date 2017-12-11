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  4. 11 Aralık 2017 15:41

Parkta tecavüz dehşeti !

Şişli'de bir kadını bıçak zoruyla parka götürerek tecavüz eden zanlı yakalandı.

Parkta tecavüz dehşeti !
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Şişli’de bir kadını bıçak zoruyla parka götürerek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli F.A. yakalandı.Polis o şüpheliyi yakalamak için yaklaşık 90 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir kadını bıçak zoruyla parka götürerek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli F.A. yakalandı. Olay 1 Aralık gecesi meydana geldi. D.S. arkadaşlarıyla  Nişantaşı'nda gittiği bardan saat 04.30 sıralarında ayrıldı. 42 yaşındaki D.S.'nin iddiasına göre,  taksiye binmek için Cevahir Caddesi'nden otobüs duraklarına doğru yürürken  yanına yaklaşan bir kişi bıçakla tehdit etti. Elindeki bıçağı D.S.'ye dayayan kişi, "yürümeye devam et" dedi. Kadının iddiasına göre, 19 Mayıs Mahallesinde bir parka geldiklerinde de bıçaklı kişi, tehditle tecavüz etti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kadının şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Olayın yaşandığı bölgedeki 100 kameradan 90 saatlik görüntü toplandı. İzlenen görüntülerde şüphelinin F.A olduğu belirlendi. 31 yaşındaki F.A., olaydan 6 gün sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarında, F.A.'nın  D.S. ile yürüdüğü görülüyor. Parka girildikten 1 dakika sonra F.A parktan çıkıyor ve farklı bir noktadan tekrar parka giriyor. Sorgulanan F.A, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.  Emniyetteki işlemlerin ardından adliye gönderilen şüpheli F.A. tutuklandı

DHA & İHA

tehdit , park , tecavüz , bıçak
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