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  4. 01 Mayıs 2018 18:17

Pastaneyi kundanlayanların kimliği şoke etti !

Samsun'da pastaneye benzin dökerek ateşe veren kişilerin kim olduğu ortaya çıktı.

Pastaneyi kundanlayanların kimliği şoke etti !
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Samsun'da bir pastaneye benzin dökerek ateşe veren kundakçıların aynı mevkide simit fırını bulunan bir kişinin arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan kundakçılar polisteki sorgularının andından adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir pastanede önceki gece saat 00.54 sıralarında, kar maskeli ve yanlarında pompalı tüfek bulunan 2 kişi, pastanenin önüne gelip yanlarında getirdikleri 5 litrelik pet şişe içindeki benzini pastaneye dökerek ateşe verdi. Alevler bir anda etrafı sararken, kundakçılar panik içinde kaçtı. Alevler ise müdahalesiz söndü. Dün sabah işyerini açmaya gelen çalışanlar işyerinin camında, duvarında ve önünde is ve kararma fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kar maskeli silahlı 2 kişinin kundaklama anının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

Haber verilen polis, işyerinin yakınında içinde az miktarda benzin bulunan ve olayda kullanılan 5 litrelik pet şişeyi buldu. Kundaklama olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nda sorgulanan ve kundaklama olayını arkadaşı Yaşar E. (33) ile birlikte gerçekleştiren Mehmet K.'nın (34) kundakladıkları pastanenin yakınındaki simit fırınının işletmecisi olduğu ortaya çıktı. Mehmet K.'nın, arkadaşı Yaşar E. ile birlikte alkol alıp 5-6 ay önce açılan pastanenin kendi işlerine zarar vereceği düşüncesi ile kundakladığı ileri sürüldü. Polisteki sorgulaması tamamlanan Mehmet K. ve Yaşar E. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

İHA

kimlik , pastane , kundak , samsun
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