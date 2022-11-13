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Patlamada bir bakanlık çalışanı ile kızı yaşamını yitirdi

Patlamada bir bakanlık çalışanı ile kızı yaşamını yitirdi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugün İstanbul’da düzenlenen bombalı saldırıda Bakanlık çalışanlarından Yusuf Meydan’ın ve kızı Ecrin’in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yanık’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun.

Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek.”

Etiketler bakanlık çalışanı bakanlık çalışanı ve kızı patlama
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