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Patronunu soyan şoför aynı gün yakalandı

Patronunu soyan şoför aynı gün yakalandı
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İstanbul Fatih'te bir kişi, yanında şoför olarak çalıştığı yabancı uyruklu iş insanının yaklaşık 8 milyon lira eden, 280 bin dolar ve 150 bin euro dolu çantasını alıp kaçtı. Paralarla ortadan kaybolan şahıs kısa sürede yakalandı.

S.N.A.M. isimli yabancı uyruklu iş insanı 4 sene önce ticaret yapmak için Türkiye'ye geldi. S.N.A.M., 12 Kasım Cumartesi günü yurt dışından gelen 280 bin dolar ile 150 bin euro dolu çantayı, şoförü A.K.'ye vererek, Kapalı Çarşı'daki bir dövizciye götürüp bozdurmasını istedi. Çantayı alarak Kapalı Çarşı'ya giden A.K., çantayla beraber kaçtı. Şoförüne ulaşamayan S.N.A.M., polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından çalışma başlatan polis, A.K.'nin çantayla birlikte kaçtığını belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi aynı gün içerisinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde para dolu çantayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan A.K.'nin kaçtığı anlar ise çarşıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarşıda yürüyen A.K.'nin bir anda arkasına dönüp koştuğu anlar yer aldı.

DHA

Etiketler fatih
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