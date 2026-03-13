Paymix operasyonunda yeni dalga: Şirkete kayyım atandı

  1. Anasayfa
Yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı belirlenen Pentech Bilişim’e TMSF kayyım atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Paymix" operasyonu kapsamında, Bursa merkezli 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. Ayrıca, yasa dışı yollarla elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konulan Beluza Yazılım’a da kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı "Paymix" soruşturması, yasa dışı bahis dünyasında faaliyet gösteren bilişim şirketlerine uzandı. Yapılan dijital incelemeler neticesinde, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, yasa dışı bahis platformlarına teknik altyapı sağladığına dair somut delillere ulaşıldığı öğrenildi.

TMSF Yönetimine Geçti

Elde edilen bulgular doğrultusunda, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Pentech Bilişim’e TMSF kayyım olarak atandı. Soruşturma genişledikçe, suçtan elde edilen gelirle finanse edildiği belirlenen Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri şirketine de yine TMSF yönetimi getirildi. Şirketlerin mal varlıklarına ise el konuldu.

Bursa Merkezli Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturmanın saha ayağında ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 13 Mart 2026 tarihinde, söz konusu şirketlerle bağlantısı olduğu ve yasa dışı bahis eylemlerini organize ettiği tespit edilen 8 şüpheliye yönelik Bursa merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve ofislerinde gerçekleştirilen aramalarda, yasa dışı bahis trafiğini ortaya koyan çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Siber Suçlarda "Mali" Mücadele

Yasa dışı bahsin dijital altyapısını çökertmeye yönelik başlatılan "Paymix" operasyonu, sadece şüphelilerin yakalanmasıyla değil, bu suçun "finansal damarlarını" keserek ilerliyor. TMSF'nin şirket yönetimlerine atanmasıyla birlikte, kara para aklama süreçlerinin de tamamen durdurulması hedefleniyor. Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, dijital materyaller üzerindeki incelemeler titizlikle sürdürülüyor.

DHA

Etiketler Paymix Yasa dışı bahis TMSF kayyım Jandarma istanbul cumhuriyet başsavcılığı kayyum
