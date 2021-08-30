Pazar tatili kabusa döndü! Plajdan çığlıklar yükseldi

Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 3 kişi ise cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya’dan hafta sonu tatili için yüzmek amacıyla Samsun’a gelen Gedik ailesi, serinlemek için Karadeniz’e girdi.

18 yaşındaki Ufuk G. ile 17 yaşındaki kız kardeşi Gizem G. denize açılıp geri dönerken boğulma tehlikesi geçirdiler. Baba Şaban G. boğulma tehlikesi geçiren çocuklarının yardımına koşunca kendisi ile burada bulunan Umut Bilgin (19) adlı genç de boğulma tehlikesi geçirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar kısa sürede boğulma tehlikesi geçirenlere müdahale etti. Şaban G., Gizem G. ile Umut Bilgin cankurtaranlar tarafından denizden çıkartıldı. Ancak Ufuk G. denizde kayboldu. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler de sevk edildi. Cankurtaranlar denizde kaybolan Ufuk G.’i suyun içinde bulup karaya çıkarttı.

ACI HABER GELDİ

Ufuk G. ile babası Şaban G., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ufuk G. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.