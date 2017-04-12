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  1. 12 Nisan 2017 13:17

"Peçeyi aç" kavgası kanlı bitti

Kilis'te Suriyeli kadın dilenciye "peçeyi aç, 5 TL vereyim" diyen baba ile oğlu, Suriye uyruklu bir kişi tarafından bıçaklandı.

Peçeyi aç kavgası kanlı bitti
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Kilis’te Suriyeli kadın dilenciye 'peçeyi aç 5 TL vereyim' diyen adam ile oğlu, Suriyeli bir erkek tarafından bıçaklandı.

İddiaya göre, saat 11.20 sıralarında ismi öğrenilemeyen Suriyeli bir kadın Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir kıraathaneye gelerek yardım talep etti. İddiaya göre, garson şef Mustafa Y. (53), Suriyeli kadına 'yüzündeki peçeyi aç sana 5 TL vereyim' deyince kadın kıraathaneden uzaklaştı.

Kadın gittikten sonra aynı kıraathanede garson olarak çalışan Suriye uyruklu Alattin El S. "Ayıp değil mi senin anan bacın yok mu" diyerek, şef garson Mustafa Y. ile tartışmaya başladı. Bu esnada Mustafa Y.’nın oğlu Sinan Y. (28) olayı haber aldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suriyeli Alattin El S., Sinan Y. ile babası Mustafa Y.'yi bıçakladı. Yaralanan baba ile oğlu Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sinan Y.’nin durumun ciddi olduğu öğrenilirken, Suriyeli Alattin El S. polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

dilenci , suriye , peçe