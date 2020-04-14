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  4. 14 Nisan 2020 16:10

Pencere yüzünden mahalle savaş alanına döndü!

Şanlıurfa'da akraba iki aile arsaında, yapımı devam eden evin penceresinin bitişikteki eve dönük olduğu gerekçesiyle çıkan kavgayı, jandarma güçlükle ayırdı. Kavgada 10 kişi yaralandı.

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Kavakbaşı Mahallesi'nde geçen hafta yaşanan kavga, iddiaya göre yapımı devam eden evin penceresinin, komşu eve dönük olması nedeniyle çıktı. Akraba olan 2 aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine, taş ve sopa ile saldırdı.



Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma, uyarılara rağmen devam eden kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı. Kavgada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi edildikten sonra gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 10 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kavgaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

DHA

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