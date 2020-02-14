Pencerede dehşet var! Bir anda kendini kesmeye başladı

Kocasinan ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi Ihlara Sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen O.B. (29), 6. kattaki evlerinin penceresine çıkarak intihara kalkıştı.

GÖREN POLİSE HABER VERDİ

Elindeki cam kırığı ile kollarını kesen O.B.’yi gören vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanın altına branda açarken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

POLİSLER BİR ANLIK DALGINLIĞINDAN FAYDALANIP, YAKALADI

Soğuk havanın da etkisiyle pencereden evin içine giren O.B.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri, O.B.’yi yakalayarak pencereden uzaklaştırdı. Hazır bekletilen ambulansla bindirilen O.B., Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.