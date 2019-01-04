Pendik açıklarında gemi yangını

Pendik açıklarında bir yük gemisi alev alev yandı. Sabahın ilk ışıklarıyla alevlerin yükseldiği görülen gemiye söndürme çalışmaları ile müdahale edilirken, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Gemide başlayan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışmalar devam ediyor.

DHA Muhabiri Ali Kerem Bengi yangın ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İtfaiye ekipleri geminin açıkta olmasından dolayı herhangi bir müdahalede bulunamıyor. Sadece deniz yoluyla müdahale ediliyor. Deniz suyu gemiye püskürtülüyor. Kıyı emniyetine bağlı tüm botlar yangına müdahale ediyor.

Geminin mesafesi kıyıya yaklaşık 400-500 metre. Yağış ve zor hava şartlarında çalışmalar sürüyor. İtfaiye ekipleri karadan müdahale edemediği için istasyona geri göndü."