Pendik'te patlamada yaralanan çalışandan acı haber

Fevzi Çakmak Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde bulunan grafit üretimi yapılan bir atölyede 15 gün önce çalışma yapıldığı sırada kazanda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın duvarı tamamen sokak üzerine yıkılırken, burada çalışan 36 yaşındaki Mustafa K. yaralandı.

Mustafa K. olay yerine gelen ambulansla önce Pendik Marmara Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Fosfor yanığı olduğu tespit edilen Mustafa K., Kartal Lütfi Kırdar hastanesinde yanık tedavi merkezine sevk edildi. 14 gün yoğun bakımda kalan Mustafa K. dün hayatını kaybetti. Adli Tıp'a gönderilen Mustafa K'nın cenazesi bugün Pendik Yayalar Mezarlığına defnedildi.