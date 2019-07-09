  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 09 Temmuz 2019 17:00

Pendik'teki araca saldırı olayından yeni görüntüler

Pendik'te baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

A+ A-

Pendik D-100 Karayolunda Hasan Sel ve Hüseyin Sel kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesip saldırıda bulunmuştu.

Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler dün tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Yaşanan o olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki aracın durduğu, daha sonra da Hasan ve Hüseyin Sel’in otomobilden indikten sonra Bahçıvan çiftinin araçlarına zarar verdikleri görülüyor.

DHA

trafik , pendik , maganda , araca saldırı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM