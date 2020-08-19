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  4. 19 Ağustos 2020 22:12

Pendik'ten acı haber! 10 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

Pendik'te bir apartman dairesinde çıkan yangında 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybederken, 4 yaşındaki kardeşi yaralandı.

Pendik'ten acı haber! 10 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
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Esenyalı Mahallesi İbni Batuta Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dairede küçük yaşta iki çocuğun bulunduğunu tespit etti.

10 yaşındaki M.B.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, 4 yaşındaki kardeşi R.B. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangının ardından yapılan ilk incelemede M.B. ve kardeşi R.B.'nin olay sırasında evde yalnız oldukları tespit edildi.

 
Hayatını kaybeden M.B.'nin cenazesi Tuzla Devlet Hastanesi morguna götürülürken, ağır yaralanan R.B.'nin Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Bu arada Pendik Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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