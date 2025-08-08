Pes artık! Avukat, karşı tarafın avukatını dövdü

  1. Anasayfa
Zonguldak'ta bir avukat, dava konusunda tartıştığı karşı tarafın avukatı M.D.'yi darbedip yaraladı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Nimet Hoca Sokak'ta meydana geldi. Avukat Ş.C., bir davayla ilgili görüşmek üzere meslektaşı M.D.'yi ofisine çağırdı. Ofiste başlayan görüşme sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ş.C., M.D.'yi darbetti. M.D., ofisten çıktığı sırada bina girişinde, davanın tarafı olan Ş.C.’nin müvekkilleri tarafından da darbedildi. M.D., kaçarak taksi durağına sığınıp, polis ekiplerini aradı. İhbara olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

