''Pes'' dedirten hırsızlar kamerada: Sandalye, masa, çiçek...

Düzce'de iki ayrı hırsızlık olayı "Bu kadarına da pes" dedirtti. Sabah bir işletmenin önünden çiçek çalınırken, akşam ise bir lokantadan 8 sandalye ve 2 masa çalındı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Düzce'de ilginç hırsızlık anları kameralara yansıdı. Aynı gün içerisinde gerçekleşen hırsızlıklar bu kadarına da pes dedirtti. İlk olay, Rasim Bedir Paşa Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İşletmenin girişinde bulunan saksı çiçeğini gözüne kestiren şahıs, işletme girişine gelerek saksı çiçeği alıp gidiyor. Sabah dükkanına gelen işletme sahibi çiçeğin yerinde olmadığını fark edince kameraları inceleyince durumu anlayıp, polis ekiplerine bilgi verdi. İkinci hırsızlık olayı ise Konuralp Necmi Hoşver Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Gece saatlerinde 2 kişi işletmenin bahçe kısmında bulunan 8 sandalye ve 2 masayı çaldı. Sabah saatlerinde işletmeye gelen lokanta çalışanları masaların ve sandalyelerin eksik olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Aynı gün meydana gelen 2 hırsızlık olayıyla ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. İHA