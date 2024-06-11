  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. ''Pes'' dedirten hırsızlar kamerada: Sandalye, masa, çiçek...

''Pes'' dedirten hırsızlar kamerada: Sandalye, masa, çiçek...

Güncelleme:

Düzce'de iki ayrı hırsızlık olayı "Bu kadarına da pes" dedirtti. Sabah bir işletmenin önünden çiçek çalınırken, akşam ise bir lokantadan 8 sandalye ve 2 masa çalındı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Düzce'de ilginç hırsızlık anları kameralara yansıdı. Aynı gün içerisinde gerçekleşen hırsızlıklar bu kadarına da pes dedirtti. İlk olay, Rasim Bedir Paşa Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Düzce'de iki ayrı hırsızlık olayı "Bu kadarına da pes" dedirtti. Sabah bir işletmenin önünden çiçek çalınırken, akşam ise bir lokantadan 8 sandalye ve 2 masa çalındı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

İşletmenin girişinde bulunan saksı çiçeğini gözüne kestiren şahıs, işletme girişine gelerek saksı çiçeği alıp gidiyor. Sabah dükkanına gelen işletme sahibi çiçeğin yerinde olmadığını fark edince kameraları inceleyince durumu anlayıp, polis ekiplerine bilgi verdi.

Düzce'de iki ayrı hırsızlık olayı "Bu kadarına da pes" dedirtti. Sabah bir işletmenin önünden çiçek çalınırken, akşam ise bir lokantadan 8 sandalye ve 2 masa çalındı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

İkinci hırsızlık olayı ise Konuralp Necmi Hoşver Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Gece saatlerinde 2 kişi işletmenin bahçe kısmında bulunan 8 sandalye ve 2 masayı çaldı. Sabah saatlerinde işletmeye gelen lokanta çalışanları masaların ve sandalyelerin eksik olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Düzce'de iki ayrı hırsızlık olayı "Bu kadarına da pes" dedirtti. Sabah bir işletmenin önünden çiçek çalınırken, akşam ise bir lokantadan 8 sandalye ve 2 masa çalındı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Aynı gün meydana gelen 2 hırsızlık olayıyla ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

İHA

Etiketler Hırsızlık pes hırsızlık anı sandalye masa çiçek düzce
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir ülke kapısına ''İsrailli giremez'' tabelası astı Bir ülke kapısına ''İsrailli giremez'' tabelası astı Türkiye'nin kadın düşmanı kadın çetesi yakalandı Türkiye'nin kadın düşmanı kadın çetesi yakalandı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında taban puanlar belli oldu 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında taban puanlar belli oldu MHP'den milletvekili adayıydı; FETÖ'den tutuklandı MHP'den milletvekili adayıydı; FETÖ'den tutuklandı İstanbul'da çok sayıda araç ve iş yeri yandı: Kundaklama anı kamerada İstanbul'da çok sayıda araç ve iş yeri yandı: Kundaklama anı kamerada Dünyanın ilk ekransız bilgisayarı: Ekran yok, gözlük var Dünyanın ilk ekransız bilgisayarı: Ekran yok, gözlük var Kadınlar plajını herkese açan belediyeden eleştirilere yanıt Kadınlar plajını herkese açan belediyeden eleştirilere yanıt Huzurevinde şiddet: Skandal görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı Huzurevinde şiddet: Skandal görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı Şeytanın aklına gelmezdi: Uyuşturucuyu bakın nereye saklamışlar Şeytanın aklına gelmezdi: Uyuşturucuyu bakın nereye saklamışlar A Milli Takımımız'dan, Polonya'da tatsız prova A Milli Takımımız'dan, Polonya'da tatsız prova