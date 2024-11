Pes dedirten hırsızlık: At arabasına yükleyip götürdüler

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde galericiler sitesine at arabasıyla gelen hırsızlar, siteye ait demir kapıyı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan galericiler sitesinde yaşandı. Gece saatlerinde bölgeye at arabasıyla gelen hırsızlar, sitenin demir kapısını çaldılar. Durumu sabah saatlerinde iş yerine geldiklerinde fark eden vatandaşlar, görüntüleri izlediklerinde kapının at arabalı hırsızlar tarafından çalındığını anladılar. Hırsızların at arabasıyla gelerek demir kapıyı çaldığı anlarsa an be an kameraya yansıdı.

Bölgede yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çeken Ahmet Demir, “Hırsızlar buraya sürekli geliyor. Kamera olmasına rağmen yine buralarda hırsızlık yapıyorlar. Geçen günde kapıyı çaldılar. Buna bir çözüm bulunması lazım” dedi.

İHA