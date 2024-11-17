  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Pes dedirten hırsızlık: At arabasına yükleyip götürdüler

Pes dedirten hırsızlık: At arabasına yükleyip götürdüler

Güncelleme:

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde galericiler sitesine at arabasıyla gelen hırsızlar, siteye ait demir kapıyı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan galericiler sitesinde yaşandı. Gece saatlerinde bölgeye at arabasıyla gelen hırsızlar, sitenin demir kapısını çaldılar. Durumu sabah saatlerinde iş yerine geldiklerinde fark eden vatandaşlar, görüntüleri izlediklerinde kapının at arabalı hırsızlar tarafından çalındığını anladılar. Hırsızların at arabasıyla gelerek demir kapıyı çaldığı anlarsa an be an kameraya yansıdı.

Bölgede yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çeken Ahmet Demir, “Hırsızlar buraya sürekli geliyor. Kamera olmasına rağmen yine buralarda hırsızlık yapıyorlar. Geçen günde kapıyı çaldılar. Buna bir çözüm bulunması lazım” dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde galericiler sitesine at arabasıyla gelen hırsızlar, siteye ait demir kapıyı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Etiketler hatay demir kapı Hırsızlık at arabası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin beyaz cennetinde gecelik konaklama ücretleri belli oldu Türkiye'nin beyaz cennetinde gecelik konaklama ücretleri belli oldu 2024 Kainat Güzeli belli oldu 2024 Kainat Güzeli belli oldu Bakan duyurdu: Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza yağdı Bakan duyurdu: Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza yağdı İstanbul'da maskeli bir grup polise saldırdı İstanbul'da maskeli bir grup polise saldırdı Beştepe'deki kritik görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Beştepe'deki kritik görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Meteoroloji'den kabus gibi tablo: Bazı iller hiç yağış almadı Meteoroloji'den kabus gibi tablo: Bazı iller hiç yağış almadı Hava buz kesti; kar yağışıyla sokaklar beyaza büründü Hava buz kesti; kar yağışıyla sokaklar beyaza büründü Titanik kahramanının saati rekor fiyata satıldı Titanik kahramanının saati rekor fiyata satıldı Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem Erkek yolcu, tartıştığı kadını bıçakladı Erkek yolcu, tartıştığı kadını bıçakladı
Kadın sosyal medya fenomenlerinin kavgası kanlı bitti Kadın sosyal medya fenomenlerinin kavgası kanlı bitti Abdülkerim Bardakcı kadrodan çıkarıldı; yerine gelen isim belli oldu Abdülkerim Bardakcı kadrodan çıkarıldı; yerine gelen isim belli oldu F-4E Phantom uçakları nefes kesti F-4E Phantom uçakları nefes kesti Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Sağanak fena geliyor Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Sağanak fena geliyor Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Bariyerleri aşıp şarampole uçtu Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Bariyerleri aşıp şarampole uçtu Şimdi trafik magandaları düşünsün: Ehliyetlere el konulacak Şimdi trafik magandaları düşünsün: Ehliyetlere el konulacak ''Uzaylılarla tanıştım'' diyen Yusuf Güney yalan makinesine bağlandı ''Uzaylılarla tanıştım'' diyen Yusuf Güney yalan makinesine bağlandı Yolcu otobüsü alev topuna döndü Yolcu otobüsü alev topuna döndü İstanbul'un orta yerinde 10 milyon yıllık keşif İstanbul'un orta yerinde 10 milyon yıllık keşif