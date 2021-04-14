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Pes dedirten olay! İntihar girişimini film izler gibi izlediler

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çocuklarını göremediğini söyleyen bir kişi intihar etmek isterken, vatandaşlar cep telefonlarını çıkararak o anları saniye saniye kaydedip izledi.

Diyarbakır Yenişehir'de çocuklarını bir süredir göremeyen, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü şahsı ikna etmeye çalışırken vatandaşların cep telefonlarını çıkarıp intihar girişiminin saniye saniye çekmeleri pes dedirtti.

Olay, Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesinde Ali Emri Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın çatı katında yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan ve çocukları göremediğini savunan O.İ. isimli şahıs çatıya çıktı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından yaklaşık 45 dakikalık süren ikna çalışması sonucu bölgeye bu kez Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü Erdal Murat Balsu geldi. Çatıya çıkan Müdür Balsu, O.İ.'yi ikna edip aşağıya indirerek ekip arabasına bindirdi. İntihar girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan olay sırasında bölgede bulunan vatandaşların intihar girişimini film izler gibi seyretmesi dikkat çekti. Korona virüs tedbirlerini de hiçe sayan vatandaşlar cep telefonu ile o anları kayıt altına alıp canlı yayın yaptıkları görüldü. Polis ekipleri maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların korona virüs tedbirlerini hiçe sayması üzerine uyarıda bulunarak bölgeden uzaklaştırdı.

Etiketler film izleme intihar
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