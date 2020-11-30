Pes dedirten plaka oyunu! Rakam grubu bantla değiştirildi

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Edirne'de radardan kaçmak için motosiklet plakasını ‘bantla’ değiştiren sürücü yakalandı. Talatpaşa Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, bir motosikleti durdurdu
Plakaya dikkatli bakan bir trafik polisi, rakam grubuyla oynandığını fark etti.
Radar ve elektronik denetleme sistemine yakalanmamak için "976" yazan plaka rakam grubunun siyah bant yapıştırılarak 878 şekline dönüştürüldüğü görüldü.
Sürücü U.B'ye "Plakanın farklı okunmasını sağlama" suçundan 505 lira ceza uygulandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol