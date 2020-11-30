  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 30 Kasım 2020 16:50

Pes dedirten plaka oyunu! Rakam grubu bantla değiştirildi

Edirne'de radara yakalanmamak için plakasının rakam grubunu bantla değiştiren motosiklet sürücüsü yakayı ele verdi.

Pes dedirten plaka oyunu! Rakam grubu bantla değiştirildi
A+ A-

Edirne'de radardan kaçmak için motosiklet plakasını ‘bantla’ değiştiren sürücü yakalandı. Talatpaşa Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, bir motosikleti durdurdu

Plakaya dikkatli bakan bir trafik polisi, rakam grubuyla oynandığını fark etti.

Radar ve elektronik denetleme sistemine yakalanmamak için "976" yazan plaka rakam grubunun siyah bant yapıştırılarak 878 şekline dönüştürüldüğü görüldü.

Sürücü U.B'ye "Plakanın farklı okunmasını sağlama" suçundan 505 lira ceza uygulandı.

plaka , pes dedirten oyun , pes , pes dedirten plaka oyunu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM