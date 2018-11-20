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  4. 20 Kasım 2018 14:47

Pes ! Gemileri parçalarken yakalandılar

Yalova'nın Armutlu ilçesi sahilinde karaya oturan hacizli gemileri parçalamaya çalışan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Pes ! Gemileri parçalarken yakalandılar
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Yalova'nın Armutlu ilçesi Keçikaya mevkiinde geçen hafta karaya oturan iki kuru yük gemisini sökerek parça parça çalmaya kalkışan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Türk bandıralı olan ve borçları nedeniyle haciz konulan 47 metre uzunluğundaki ‘Ceren 3’ ve ‘Doğan Kartal’ isimli kuru yük gemileri, İstanbul Pendik açıklarında demirliyken kimliği bilinmeyen kişilerce Yalova’ya getirildi. Armutlu Keçikaya mevkiinde karaya oturan gemiler burada bırakıldı. Durumu fark eden Yalova Liman Başkanlığı, Armutlu ilçesi ile Esenköy beldesi arasında bulunan Keçikaya mevkiinde karaya oturan gemiler hakkında soruşturma başlattı. Olayla ilgili bölgedeki jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.



EKİPLER GELMEDEN, HIRSIZLAR GELDİ
Yaşanan durum Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne de bildirildi. Ancak olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gelmeden, bölgeden güvenlik kuvvetlerinin ayrılmasını fırsat bilen hırsızlar, her iki geminin de bulunduğu sahile oksijen tüpleri çıkararak, gemileri söküp parçalara ayırmaya kalktı. Olay yerine baskın yapan jandarma, 4 kişiyi gözaltına aldı.



Hacizli olan ve sökümü yapılmak istenen gemilerin durumuyla ilgili Bursa’nın Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Gemilerin kim tarafından Yalova’ya getirildiği, söküm işlemlerinin önceden planlanıp planlanmadığı konularında soruşturma yürütülüyor.

 

DHA

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