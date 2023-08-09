Peş peşe kahreden haberler: 3 askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak’ta devam eden 'Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman Operasyonu' bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Denizlili İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 9 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Bu açıklamanın ardından bir duyuru daha yayınlayan MSB, şehit sayısının 3'e çıktığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 09 Ağustos 2023 tarihinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında yaralanarak hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşlarımızdan P. Uzm. Onb. Uğur Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

DÜĞÜN DETAYI KAHRETTİ

26 yaşındaki şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek’in nişanlı olduğu, Doğu görevi sonrası düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

ŞEHİT AMCASIYLA AYNI İSMİ TAŞIYORDU

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek’in kendisiyle aynı ismi taşıyan amcası Kemal Özek’in de 20 yıl önce şehit olduğu öğrenildi. Şehidin naaşının yarın Denizli’ye getirilerek, son yolculuğuna uğurlanacağı ifade edildi.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığlı şehidin ailesine acı haber verilerek evine Türk bayrağı asıldı.

Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27), Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Şehidin, Ulukent Mahallesi Yenigöl Sokak’ta ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı.

Öte yandan şehidin babası polis Kadir Altınbaş’ın görevi başındayken 2012 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehidin de babasının Ankara’da bulunan kabrinin yanına defnedileceği bildirildi.

BİR ŞEHİT HABERİ DE GAZİANTEP'E DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir’in (30) acı haberi, Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi.

TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Uğur Özdemir, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan şehit oldu. Özdemir’in şehadet haberi, Gaziantep'in Gaziler Mahallesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Bayram Özdemir ile annesi Fatma Özdemir, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Bekar olan şehit Uğur Özdemir’in cenazesi yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.