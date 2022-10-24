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  4. Petrol firmasında korkutan yangın! Patlama sesleri yükseldi

Petrol firmasında korkutan yangın! Patlama sesleri yükseldi

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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında yangın çıktı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında yangın çıktı. Alevler 20 metreye kadar yükseldi.

Alanda patlamalar yaşanırken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

 

Etiketler kocaeli tüpraş petrol firması yangın patlama
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