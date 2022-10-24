Petrol firmasında korkutan yangın! Patlama sesleri yükseldi
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında yangın çıktı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında yangın çıktı. Alevler 20 metreye kadar yükseldi.
Alanda patlamalar yaşanırken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
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