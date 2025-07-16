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Piknikte facia: 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren iki kız kardeşten biri boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Keskince kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Ailece pikniğe giden 13 yaşındaki B.A. ile 17 yaşındaki ablası S.A., serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde akıntıya kapıldı. Çevredekiler tarafından sudan çıkartılan iki kardeş, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kardeşten 13 yaşındaki B.A. hayatını kaybederken 17 yaşındaki ablası S.A. ise durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastaneye sevk edildi.

İHA

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Etiketler Şanlıurfa piknik fırat nehri
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