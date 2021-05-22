Pilot kocasını, uçuşta sanan kadın aldatıldığını böyle öğrendi

Özel bir havayolu şirketinde pilot olan kocasını uçuşta sanan kadın aldatıldığını sosyal medya paylaşımlarından öğrendi.

Sosyal medyadaki paylaşımları görünce yıkıldı Özel bir havayolu şirketinde çalışan pilot, sevgilisiyle Muğla'da tatil yaparak sosyal medyada sarmaş dolaş pozlar koydu.

Pilotun karısı ise aldatıldığını sosyal medyadaki fotoğrafları görerek öğrendi. Kocasını uçuşta zanneden kadın, soluğu mahkemede aldı.

Özel bir havayolu şirketinde pilot olan Furkan H., Muğla Göcek'te yat kiralayıp S.T. ile tatil yaptı. Instagram'da sarmaş dolaş fotoğraflar paylaşan ikili, "Reklamlar sona erdi, filme devam", "Gözlerim yollarda, kaptanımın gelmesini bekliyorum" ve "Geldi benimki" gibi ifadeler yazdı.



Boşanma davası açtı

Sabah'ın aktardığı haberine göre, pilot Furkan H.'nin eşi Lale H. sosyal medyadan fotoğraflarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Kocasının uçuşta olduğunu zanneden kadın, boşanma davası açtı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in iç çamaşırsız cesur pozu sosyal medyayı salladı!Magazin

Kıskançlık ve nafaka nedeniyle...

Pilot Furkan H. ise S.T. ile nişanlısı H.S.'nin yatında bir süreliğine misafir kaldığını, eşinin kıskançlık ve nafaka nedeniyle bu iddiaları ortaya attığını öne sürdü.

Sabah