Pınar Gültekin davasında reddi hakim talebi reddedildi

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kaybolmuş, cansız bedeni 5 gün sonra bulunmuştu.

Gültekin ailesi ve avukatının yaptığı reddi hakim talebi reddedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Katil zanlısı Cemal Metin A. "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.



Delilleri kararttığı iddiasıyla tutuklanan ağabey Mertcan A. ise, kardeşine "yardım ve yataklık" etmekle suçlanıyor.

Davayla ilgili olarak, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediğini iddia etmişti.

CHP'li Girgin ise acılı babaya sadece taziyelerini ilettiğini belirterek iddiayı reddetmişti.