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  4. 21 Temmuz 2020 18:05

Pınar Gültekin'in katilinin görüntüleri ortaya çıktı!

Pınar Gültekin'i öldüren zanlının kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülere Zanlı Cemal Metin Avcı'nın pet şişe ile benzin aldığı yansıdı.

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Muğla’da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı olduğu öğrenildi.

Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, yeni gözaltıların da olabileceği belirtildi. Öte yandan Pınar Gültekin cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı.

 
Pınar'ı katleden caninin son görüntüleri ortaya çıktı.

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