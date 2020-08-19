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  4. 19 Ağustos 2020 18:27

Pınar Gültekin'in katilinin yalanları tek tek ortaya çıktı

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i vahşice katletmesi üzerine tutuklanan Cemal Metin Avcı’nın ifadelerindeki çelişkiler ortaya çıktı.

Pınar Gültekin'in katilinin yalanları tek tek ortaya çıktı
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Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre ifadesinde Pınar Gültekin’in çantasından bir bıçak çıkararak kendisini bıçaklamaya çalıştığını iddia etti.

OLAY YERİNDE BIÇAK YOK

Avcı, kolundaki bir çiziği de bu iddiasına delil olarak gösterdi. Ancak olay yerinde ve cesedin bulunduğu yerlerde yapılan aramada herhangi bir bıçak bulunamadı.

Avcı, Pınar’ın mesaj göndererek kendisini tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını da iddia etmiş ancak kendisine ‘Bu mesajlar nerede?’ diye sorulunca ‘Mesajları siliyordum. Hiçbirini saklamadım.’ diyerek herhangi bir mesaj gösterememişti

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cinayet , yalan , pınar gültekin
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