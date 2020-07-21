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  4. 21 Temmuz 2020 19:46

Pınar'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Muğla'da gerçekleşen ve Türkiye'yi adeta yasa boğan, vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in katil zanlısı C.M.A., adliyeye sevk edildi.

Pınar'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi
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Muğla’da öldürüldükten sonra yakılıp, bir varil içine konulmasının ardından üzerine beton dökülüp cesedi sarp bir araziye atılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı C.M.A. yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Muğla'da 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni 5 gün sonra Menteşe'de ormanlık alanda bulundu. Kendisinden haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine başlatılan arama operasyonu sonucu polis ve emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kayıp Pınar'ın cansız bedeni Menteşe'de ormanlık alanda bulunmasının ardından başlatılan operasyon kapsamında Gültekin'in son olarak görüldüğü yerlerde kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, eski erkek arkadaşı C.M.A.'yı gözaltına aldı. Öldürüldükten sonra yakılıp, bir varil içine konulmasının ardından üzerine beton dökülüp cesedi sarp bir araziye atılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı C.M.A. adliyeye sevk edildi.

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