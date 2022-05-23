Pınar'ın katil zanlısı: ''Korkutmak istemiştim''

Iğdır'da 24 yaşındaki genç kızı vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan zanlı "tabancayı kurusıkı sandım, korkutmak istemiştim" diyerek kendisini savunduç

Iğdır'da M.A. (24), arkadaşlarıyla eğlendiği evde P.K.'ı (24) tabancayla vurarak öldürdü. 3 arkadaşıyla gözaltına alınan M.A.'ın, P.K.'a tabancayı kurusıkı sanarak korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay, 22 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinde Karaağaç Mahallesi Güler Sokaktaki evde meydana geldi. M.A., evinde arkadaşlarıyla eğlenirken iddiaya göre, kurusıkı sandığı tabancayı P.K.'a doğrultup tetiğe bastı.

Tabancadan çıkan kurşun P.K.'ın göğsüne isabet etti ve yere düştü.

P.K.'ın öldüğünü sanan M.A., evi terk etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi P.K.'ı, hastaneye götürdü. Acilde yapılan müdahalelere rağmen P.K., yaşamını yitirdi.

P.K.'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis cinayet zanlısı olarak M.A.'ı bugün sabah saatlerinde Aşağı Erhacı köyünde yakaladı. M.A. ve evdeki isimleri belirtilmeyen 3 arkadaşı gözaltına alındı.

M.A.'ın evde eğlendikleri sırada kurusıkı sandığı tabancayı P.K.'ı korkutmak isterken vurduğunu söylediği öğrenildi.