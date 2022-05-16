Pınar'ın katilinden yeni iddialar! İstenen ceza belli oldu

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar'ı boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin A. ve kardeşi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar G.'yi (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin A. (32) ile suç delillerini gizleyerek yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan A. (26), annesi Ayten A., babası Selim A., boşandığı eşi Eda K. ve ortağı Şükrü Gökhan O.'ın yargılandığı davanın 12'inci duruşmasında savcı esas ilişkin mütalaasını verdi. Sanık ve kardeşi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Duruşmada Cemal Metin A., yeni iddialarda bulundu. Sanığın kardeşi Mertcan A. hakkında adli kontrol kararı verildi.

SA. mütalaasında Cemal Metin A.'nın canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmekten, kardeşi Mertcan A.'nın da canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep etti. Eda K., iş ortağı Şükrü Gökhan O., annesi Ayten ve babası Selim A.'nın da suç delillerini gizlemek ve yok suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Duruşmada sanığın kardeşi Mertcan A. hakkında adli kontrol kararı verildi. Duruşma 20 Haziran'a ertelendi.

CEMAL METİN AVCI'DAN YENİ İDDİALAR...

Duruşmada Cemal Metin A., 20 Temmuz 2020'de yani kendisi tutuklanmadan önce bir mesajlaşmayı delil olarak mahkemeye gösterdi. A.'nın iddiasına göre, kendisi cinayeti itiraf etmeden önce Pınar G.'nin hala kayıp olarak arandığı saatlerde bir jandarma komutanının bir iş yeri sahibiyle Pınar G.'yi görüp görmediğine ilişkin mesajla soru sorduğunu; iş yeri sahibinin verdiği yanıtta Pınar G.'nin bir süre önce kendisine geldiğini, Muğla'da bir iş yeri sahibine ilişkin elinde görüntüler olduğunu, bunu paraya dönüştürüp dönüştüremeyeceğini sorduğunu; iş yeri sahibinin bunu kime ait olduğunu sormasına karşılık G.'nin bunu söylemediğine dair bir mesajlaşmaydı.

Metin ve Mertcan A.'nın avukatları mesajlaşmayı yapan iş adamının daha önce mahkemede tanık olarak dinlenmediğini ve bu mesajların kanıt olarak kabul edilmesini ve Adli Tıp Kurumu'nun dinlenmesini istediler. Mahkeme ara vererek bu talepleri görüştü ve ardından bu talepleri reddetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar G., 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin A., çıkan kavgada G.'yi boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. A.'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, G.'nin kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin A., 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.'nın kardeşi Mertcan A.'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan A. da tutuklandı. Mertcan A., 15 Şubat 2021'deki duruşmada, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

DHA