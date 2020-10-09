Pitbull dehşeti! 12 yaşındaki kız çocuğuna 60 dikiş atıldı

Samsun’un Havza ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Tuğba Kaplan, 3 pitbull cinsi köpeğin saldırısı ile dehşeti yaşadı. İlçedeki Memduhiye Mahallesi'ndeki parkta oynayan Tuğba Kaplan, önceki gün oynamaya gittiği parkın yanındaki bahçede bulunan pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğradı. Parktaki vatandaşlar tarafından kurtarılan Kaplan, hemen Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tuğba Kaplan’ın boynuna, koluna ve yüzüne toplam 60 dikiş atıldı. Tedavisi süren Kaplan, bugün babası Metin Kaplan ve annesi Latife Kaplan tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne getirildi. Plastik cerrahisine muayene olan küçük kızın yaralarına da pansuman yapıldı.

“ÇOK KORKTUM VE TERLEDİM”

Ağrılarının olduğunu ifade eden Tuğba Kaplan, ''Dün gece çok korktum ve terledim, köpeklerin sanki gerçekten üzerimde olduğunu hissettim. Ben hayvanları çok seviyorum ama artık çok korkuyorum. Çizgi filmlerde köpek gördüğümde bile korkuyorum, 'televizyonu değiştirin' diyorum. Ben köpekleri çok severdim, köpek görünce dayanamazdım ve hep sevmek isterdim. Ama şimdi çok korkuyorum. Sokağa çıkmak bile istemiyorum, evden dışarı çıkmak hiç istemiyorum, sadece uyumak istiyorum'' diye konuştu.

“SABAHA KADAR KORKUDAN AĞLADI”

Kızının kolunda çok büyük yaralar olduğunu belirten Metin Kaplan, ''3 gündür hastaneye gidip, geliyoruz. Pazartesi günü plastik cerraha gideceğiz. Kimse olaya karışmıyor, o köpeklerin alınmasını istiyoruz. Köpekler halen bahçede duruyor. Yazık değil mi benim çocuğuma, her yeri yara içinde. Mahallede bulunan yaklaşık 40 kişi bu köpeklerden şikayetçi ama kimse müdahale etmiyor. Allah çocuğumuzu bize bağışladı. Parkta bulunan gençler, kızımı kurtarmış, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Yetkilileri arıyorum, 'köpekler alındı' diyorlar ama köpekler orada duruyor. Tek umudum devletimizin kanunları, gerekenin yapılmasını istiyoruz. Kanunen bu hayvanların beslenmesinin yasak olduğunu söylüyorlar. Ben bu hayvanların alınmasını istiyorum. Çocuğum sabaha kadar uykusunda korkudan ağladı, hala kendisine köpeğin saldırdığını hissediyor. Olayla ilgili şikayetçi oldum, avukat tuttum'' ifadelerini kullandı.

KÖPEĞİN SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından ihbar üzerine soruşturma başlatan Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğin sahibi Yılmaz Tulum'u kısa sürede gözaltına aldı. Savcı talimatıyla işlemleri için emniyete götürülen Tulum, polise verdiği ifadesinde, ''Köpekler bana aittir. Ben onlara bakıyorum. Aslında saldırgan hayvanlar değiller. Çocuğun bahçeye girmesi sonucu böyle bir olay yaşandı. Keşke yaşanmasaydı, çok üzgünüm'' dedi. Alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz Tulum, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KÖPEKLER AYNI YERDE TUTULMAYA DEVAM EDİYOR

Küçük kızı ağır yaralayan köpeklerin evin bahçesinde tutulmaya devam edilmesi mahallede yaşayanları endişelendiriyor. Köpeklerin sahibi Yılmaz Tulum ''Çocuklarım ‘Baba bize köpek al’ dedi. Köpek almak sorumluluk ister, köpekleri aldım ve yavruladı. 6 ay onlara evde baktım" dedi.