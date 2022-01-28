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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den sevindiren haber

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den sevindiren haber

Gaziantep'te pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Asiye haftaya taburcu oluyor.

Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'nin işitme sorununun giderildiği bildirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye A., kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edildi.

Minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren operasyon geçirdi. Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, servise alındı.

İşitme kaybı ve yüz felci ihtimali üzerine bir operasyon daha geçiren Asiye'nin bu yöndeki tedavisi devam ediyor. Asiye'nin işitme kaybına ilişkin dün kulak bölgesine operasyon yapıldığını belirten Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin kulakla ilgili sorunlarının giderildiğini ve gelecek hafta başında taburcu edileceğini söyledi.

Etiketler asiye pitbull saldırı
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