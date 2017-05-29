Piyanisti öldüren 5 çocuğa dava !

Adana'daki bir mahalle düğününde piyanist şantör 28 yaşındaki İbrahim Halil Aslan'ın, protesto gösterileri yapan grubun yaptığı baskında öldürülmesiyle ilgili olarak 5 çocuk hakkında 14'er yıl ile 22'şer yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı.

Olay, 11 Ekim 2015'te merkez Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'daki bombalı terör saldırısı nedeniyle izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti. Grupta bulunan A.A. (16), D.C. (16), E.A. (15), İ.G. (15) ve S.C. (17) saklanmak için 1033 sokaktaki mahalle düğününe gidip eve girmek istedi. Duruma karşı çıkan düğün sahipleri ile çocuklar arasında tartışma çıktı. Düğün sahiplerinden birinin D.C.'ye Tokat atması üzerine çocuklar 'Bekleyin göreceksiniz' diye tehdit edip ayrıldı. Kısa süre sonra yüzleri kapalı yaklaşık 25 kişiden bazıları pompalı tüfek ve tabancalarla kalabalığa doğru ateş etti.

PİYANİST ÖLDÜ

Açılan ateş sonucu düğünde bulunan piyanist İbrahim Halil Arslan hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olaydan sonra başlatılan soruşturma sonrası A.A., D.C., E.A., İ.G.ve S.C. gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmeyen 5 çocuk nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İddianamesini hazırlayan savcı, olay yerinde bulunan ve gizli tanık ifadeleri sonrası tabanca ve tüfekleri çocukların kullandığının tespit edildiğini kaydetti. Savcı, A.A., D.C., İ.G.ve S.C. hakkında kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından 22'şer yıla kadar, E.A. hakkında ise 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.