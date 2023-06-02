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Piyasa değeri 1 milyon lira: Muğla'da ele geçirildi

Piyasa değeri 1 milyon lira: Muğla'da ele geçirildi
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Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu değerlendirilen Helenistik döneme ait madalyon ele geçirildi.

Muğla'da piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu değerlendirilen Helenistik döneme ait madalyon ele geçirildi. 

Muğla’nın Milas ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon lira değerinde Helenistik döneme ait madalyon ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Milas İlçesi Emek ve Baharlı Mahallelerinde ikamet eden Y.S., Y.T. ve A.K. isimli şahısların ikametlerinde tarihi eser ve uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisi alındı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı.

Yapılan aramada, Helenistik döneme ait 28 gram ağırlığında yaklaşık 50 bin dolar değerinde madalyon, Helenistik döneme ait heykel, 3 adet Helenistik döneme ait ok ucu, 3 adet Helenistik döneme ait obje, 5 adet zultanit (Diaspor) taşı, bir miktar kubar esrar ve toz esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi, 2 av tüfeği, 35 adet av tüfeği fişeği ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği açıklandı.

Etiketler muğla piyasa ele geçirme
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