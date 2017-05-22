PKK çözülmeye başladı; teslim oldular

Hakkari’de güvenlik güçlerini telefonla arayan iki terörist teslim oldu. Teslim olan teröristlerin terör örgütü PKK adına gerçekleştirilen pek çok olayın talimatını veren şahıslar olduğu ortaya çıktı.



İHA

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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Son dönemde etkili operasyonlar ve hava harekatları icra edilerek, bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirilmiş, bölücü terör örgütü mensupları büyük korku ve panik içerisine girmişlerdir. Operasyonların aralıksız ve kararlı şekilde devam ettirilmesinin sonucu olarak, örgüt içerisinde çözülmeler başlamıştır” denildi.



21 Mayıs 2017 günü 155 ve 156 ihbar hatlarını arayan iki bölücü terör örgütü mensubunun Çukurca yolunda bulunan bir iş yerine saklandıklarını, örgütten kaçtıklarını ve silahlarıyla birlikte teslim olmak istediklerini beyan etmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen unsurlar, zırhlı araçlarla derhal ihbarın yapıldığı bölgeye sevk edilerek, teslim olmak isteyen iki bölücü terör örgütü mensubu bir adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ile yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne intikal ettirilmiş ve adli tahkikata başlanmıştır” ifadelerini kullanıldı.



Mordem kod adlı teröristle sorumluluğundaki örgüt mensubu grup etkisiz hale getirildi



Söz konusu örgüt mensupları ile yapılan ilk mülakata da yer verilen açıklamada, şöyle denildi:



“16 Mayıs 2017 günü Oğul köyüne gerçekleştirilen hava harekatında Oğul kırsalında bulunan Mordem (K) Ş.A. ve sorumluluğundaki bölücü terör örgütü mensubu grubunun etkisiz hale getirildiği ve kendilerinin bu bölgeye ‘Oğul kırsalındaki örgüt mensuplarının ölmesi sebebiyle görevlendirildikleri’ yönünde beyanlarda bulunmuşlardır. Mordem (K) Ş.A. isimli bölücü terör örgüt mensubu ile ilgili olarak; 2011 yılında Mardin ilinden örgütün kırsal alan kadrolarına katıldığı, 2016-2017 yılları arasında Hakkari’deki milisler aracılığıyla devlet yanlısı şahıslarla kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik saldırıların talimatını veren örgüt mensubu olduğu, 2014-2017 yılları arasında Hakkari-Çukurca karayolunda gerçekleştirilen eylemlere bizzat katıldığı, 8 Mayıs 2017 günü ilimiz Çukurca ilçesi Üzümlü Karayolu üzerinde yol kontrol faaliyeti amacıyla intikal eden askeri unsurlarımıza yönelik el yapımı patlayıcı saldırı olayını bizzat düzenlediği/talimatını verdiği,



2017 Nisan ayı itibariyle Hakkari’de ikamet eden milis/işbirlikçi şahıslar vasıtasıyla sansasyonel eylem arayışı sürdürdüğü, söz konusu bölücü terör örgütü mensubunun Hakkari Belediye Kayyum Vekili ve Hakkari Belediye Meclis üyelerine yönelik eylem/saldırı talimatı verdiği, 2016-2017 yıllarında kış üslenmesi amacıyla Irak ülkesinin kuzeyindeki örgüt kamplarında bulunduğu sırada, ilimiz merkezinde bulunan devlet yanlısı şahıslara yönelik saldırı/eylem talimatı verdiği, 22 Şubat 2017 günü yapılan operasyonla söz konusu eylemi gerçekleştirecek olan şahsın yakalanarak eylem/saldırının engellendiği, yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen bilgilere göre mayıs ayının ikinci haftası itibariyle Irak ülkesinin kuzeyinde bulunan örgüt kamplarından; ilimiz merkez Oğul kırsal alanına geldiği şeklinde bilgiler elde edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”



