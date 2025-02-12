PKK şüphelisi askeri yasak bölgede yakalandı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden ikinci balayı

86 yaşında Türkiye'nin zirvesine çıktı: ''Anlatamam, gelin de görün!''

Tüm maçlar VAR, Galatasaray - Adanademirspor maçı YOK!

40 yıldır tuttuğu bu günlükler Türkiye'nin geçmişe ışık tutuyor

Bugün açıklanacak kritik veriyi bekleyen piyasalar pimi çekilmiş bomba gibi!

Survivor'da ilk olan bir skandal daha: Çalıp adaya saklamış, gizli gizli yiyormuş!