PKK şüphelisi askeri yasak bölgede yakalandı
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Edirne'de eli kanlı bölücü terör örgütü PKK şüphelisi Ü.K., Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan Ü.K.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Ü.K.'nin, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. PKK şüphelisi Ü.K., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. (DHA)
DHA
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