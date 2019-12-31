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  4. 31 Aralık 2019 10:49

PKK ve DEAŞ’a baskın! Gözaltılar var

Denizli’de polis tarafından PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

PKK ve DEAŞ’a baskın! Gözaltılar var
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Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. PKK/KCK terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Bir başka operasyon ise DEAŞ'a yönelik yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 şahıs yakalandığı. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

 

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