  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 13 Ocak 2021 11:49

PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu
A+ A-

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının terör örgütüne 2010 ile 2014 yıllarında katıldıkları, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. 2021'de ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olan terörist sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

terör , pkk , terörist , teslim olan terörist
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM