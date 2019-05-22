PKK'lı terörist Aras Faraşin yakalandı!

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, ilçe kırsalında arama tarama faaliyeti sırasında, bölücü terör örgütü üyesiyle karşılaşıldı.

Güvenlik güçlerince yakalanan örgüt üyesinin yapılan ilk sorgusunda "Aras Faraşin" kod adlı Aras Aslan olduğu ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer aldığı belirlendi.

Giresun Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen operasyonlar neticesinde 17 Mayıs'ta Kawa kod adlı Behrüz Dudkanlu'nun birliklere teslim olmasının sağlandığı belirtildi.

Kaçan terörist Aras Faraşin kod adlı Aras Aslan'ın yakalanabilmesi kapsamında, bahse konu yakalanan teröristin sorgulamasından elde edilen bilgiler ışığında intikal güzergahları üzerinde tedbir alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan tedbirler ile birlikte ilimizin güney sektöründe Giresun Çamoluk, Alucra ile Gümüşhane Kelkit-Şiran, Erzincan Refahiye sınır hatları üzerinde 5 noktada 5 Jandarma Komando timi ve 3 TTZA Kobra ile kuzey sektöründe Giresun Espiye-Yağlıdere-Güce-Doğankent bölgesinde 7 noktada 6 JÖH timi, 1 PÖH timi ve 2 TTZA Kobra ile pusu dinleme, keşif gözetleme ve arama tarama faaliyetlerine devam edilmekteyken, 22 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında Güce, Espiye ilçeleri sınırında bulunan Tuğra HES şantiyesine bir bölücü terör örgütü mensubunun geldiğinin ihbar edilmesi üzerine süratle hareket eden birliklerimiz tarafından bölücü terör örgütü üyesi Aras Faraşin kod adlı Aras Aslan sağ olarak yakalanmıştır."