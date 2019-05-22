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  4. 22 Mayıs 2019 23:23

PKK'lı terörist Aras Faraşin yakalandı!

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan eli kanlı terör örgütü PKK mensubu Giresun'un Güce ilçesinde yakalandı.

PKK'lı terörist Aras Faraşin yakalandı!
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, ilçe kırsalında arama  tarama faaliyeti sırasında, bölücü terör örgütü üyesiyle karşılaşıldı.

Güvenlik güçlerince yakalanan örgüt üyesinin yapılan ilk sorgusunda  "Aras Faraşin" kod adlı Aras Aslan olduğu ve İçişleri Bakanlığının Terörden  Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer aldığı belirlendi.

Giresun Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Giresun  Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk  bölgesinde icra edilen operasyonlar neticesinde 17 Mayıs'ta Kawa kod adlı Behrüz  Dudkanlu'nun birliklere teslim olmasının sağlandığı belirtildi.

Kaçan terörist Aras Faraşin kod adlı Aras Aslan'ın yakalanabilmesi  kapsamında, bahse konu yakalanan teröristin sorgulamasından elde edilen bilgiler  ışığında intikal güzergahları üzerinde tedbir alındığı aktarılan açıklamada,  şunlar kaydedildi:

"Alınan tedbirler ile birlikte ilimizin güney sektöründe Giresun  Çamoluk, Alucra ile Gümüşhane Kelkit-Şiran, Erzincan Refahiye sınır hatları  üzerinde 5 noktada 5 Jandarma Komando timi ve 3 TTZA Kobra ile kuzey sektöründe  Giresun Espiye-Yağlıdere-Güce-Doğankent bölgesinde 7 noktada 6 JÖH timi, 1 PÖH  timi ve 2 TTZA Kobra ile pusu dinleme, keşif gözetleme ve arama tarama  faaliyetlerine devam edilmekteyken, 22 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında Güce,  Espiye ilçeleri sınırında bulunan Tuğra HES şantiyesine bir bölücü terör örgütü  mensubunun geldiğinin ihbar edilmesi üzerine süratle hareket eden birliklerimiz  tarafından bölücü terör örgütü üyesi Aras Faraşin kod adlı Aras Aslan sağ olarak  yakalanmıştır."

 

 

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