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  1. 28 Nisan 2017 11:45

PKK'lı teröristleri Mehmetçik kurtardı

Tunceli'de teslim olmak istedikleri için saldırıya uğrayan 7 kişilik PKK'lı grubu, JÖH timleri kurtardı.

PKK'lı teröristleri Mehmetçik kurtardı
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Askeri yetkililer, Tunceli'nin Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yer alan Aliboğazı bölgesinde dün Sabah yaşanan ve 1’i ölü, 1’i yaralı ve 7 PKK’lının da teslim olduğu operasyon ile ilgili ilginç bir bilgi paylaştı.

Yetkililer, çatışmaya giren 7 kişilik terörist grubun, çatışma sırasında bir anda silahlarını bırakarak teslim olmak istediğini belirtmesine rağmen, silahlı başka bir grubun da teslim olan gruba ateş açmaya başladığını söyledi. Bunun üzerine güvenlik güçlerinin de silahla teslim olan gruba ateş açmak isteyen terörist gruba silahla karşılık vererek, 7 PKK’lının silahlarıyla birlikte teslim olmasını sağladığını belirtti.

jöh , operasyon , terörist , pkk