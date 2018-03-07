PKK'lılar 17 yaşındaki çocuğu öldürdüler

Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde, odun toplayan köylülere PKK’lılar ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan Engin Kenanoğlu (17) hastanede yaşamını yitirdi.

Şırnak merkez Bestler Dereler bölgesine odun toplamaya giden köylülere öğlen saatlerinde PKK’lılar tarafından ateş açıldı. Açılan ateşle Engin Kenanoğlu yaralandı. Yaralı genç, ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların çabasına rağmen Engin Kenanoğlu, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bölgede, güvenlik korucuları ile PKK'lı teröristler arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon sürüyor.