PKK'nın 8 katlı ininden cephane fışkırdı
Bingöl'de düzenlenen operasyonda eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağarada 17 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Onbaşı Lokman Dargın" operasyonu düzenledi.
Ekipler, operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit etti.
Mağaradaki aramada, kullanılmaya hazır 17 el yapımı patlayıcı düzeneği ile patlayıcıları güçlendirmek için kullanılan çok miktarda çivi ve metal parçaları, 22 büyük tüp, 4 şarjör, 250 pil, 14 varilde muhtelif yaşam ve sağlık malzemesi, matkap, mutfak ocağı ve benzin ele geçirildi.
Malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi, mağara kullanılmaz hale getirildi.
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