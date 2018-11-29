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  4. 29 Kasım 2018 12:23

PKK'nın bombacısı kıskıvrak yakalandı

Türkiye'de bombalı eylem planlayan, eli kanlı terör örgütü PKK'nın bombalı eylem organizatörü Batman'da yakalandı.

PKK'nın bombacısı kıskıvrak yakalandı
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PKK terör örgütünün kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'da teröristlerin kent merkezlerinde silahlı ve bombalı saldırılarda bulunabileceklerine dair alınan istihbarat üzerine güvenlik güçleri teyakkuza geçti.

ÖNCE BATMAN'DAKİ ÖLDÜRÜLDÜ...

Batman'da eylem hazırlığındaki terörist barındığı hücre evine düzenlenen operasyonda 4 yaşındaki çocuğu kendine kalkan yaparak 1 polisi şehit ettikten sonra silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmişti. Muş Malazgirt'te de eylem hazırlığındaki 2 terörist silahlarıyla birlikte öldürülmüştü.

Bunlardan biri 300 bin liralık Gri listede aranan Ali Akbaş diğeri ile Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Arslan Kulaksız'ı eşinin gözleri önünde şehit eden terörist Muhammet Kaya'ydı. Terör örgütünün Diyarbakır kent merkezinde de saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair alınan istihbari bilgiler üzerine İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

BOMBALI SALDIRILARIN ORGANİZATÖRÜ!

Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında bombalı ve silahlı eğitim aldıktan sonra terör örgütünün şehirlerdeki bombalı saldırılarını organize eden ve doğrudan Kandil'e bağlı olan sözde YPS (Sivil Savunma Birlikleri) içinde faaliyet yürüten terörist Xebatkar Amed kod adlı F.A adlı teröristin kente geldiği belirlendi.

Şehitlik semtinde barındığı eve gece saatlerinde düzenlenen operasyon sonucu terörist kıskıvrak yakalandı. Teröristin sorgusu devam ederken, kırsal alanda elinde kalaşnikof tüfek ve terörist kıyafetleriyle çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.

 

 

Sabah

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