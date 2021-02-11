PKK'nın dağ kadrosuna katılmaya giderken yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün dağ kadrosuna katılmak için doğu illerine hareket halinde olduğu bilgisine ulaştı. V.A. olduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için 6 Şubat'ta kent güzergahları üzerinde çalışma yapan ekipler, otoyolda bir otomobili durdurdu. Araçtaki V.A. gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden V.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DHA
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