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  4. 11 Şubat 2021 17:46

PKK'nın dağ kadrosuna katılmaya giderken yakalandı

Osmaniye'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılmak için aracıyla yola çıkan V.A., polis tarafından yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden V.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PKK'nın dağ kadrosuna katılmaya giderken yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün dağ kadrosuna katılmak için doğu illerine hareket halinde olduğu bilgisine ulaştı. V.A. olduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için 6 Şubat'ta kent güzergahları üzerinde çalışma yapan ekipler, otoyolda bir otomobili durdurdu. Araçtaki V.A. gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden V.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




DHA

pkk , terör örgütü
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