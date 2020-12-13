PKK'nın inine baskın! Barınak ve sığınaklar bulundu

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Siirt'in Kalemis (Tandır) Dağı bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirme ve kış üslenmesi için depoladıkları malzemeleri ele geçirme çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-11/Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-173 Operasyonu" düzenlendi.
6 BARINAK VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ
Operasyonda Jandarma Özel Harekat (JÖH), Özel Operasyon Taburları (JOPER), komando ve güvenlik korucularıyla yapılan aramalarda 6 barınak ve sığınak tespit edilirken, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Alınan güvenlik önlemlerinin ardından barınak ve sığınaklar etkisiz hale getirildi.
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