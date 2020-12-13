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  4. 13 Aralık 2020 22:39

PKK'nın inine baskın! Barınak ve sığınaklar bulundu

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

PKK'nın inine baskın! Barınak ve sığınaklar bulundu
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Siirt'in Kalemis (Tandır) Dağı bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirme ve kış üslenmesi için depoladıkları malzemeleri ele geçirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-11/Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-173 Operasyonu" düzenlendi.

 6 BARINAK VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Operasyonda Jandarma Özel Harekat (JÖH), Özel Operasyon Taburları (JOPER), komando ve güvenlik korucularıyla yapılan aramalarda 6 barınak ve sığınak tespit edilirken, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından barınak ve sığınaklar etkisiz hale getirildi.

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